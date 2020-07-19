Подросток потратил 1,4 млн рублей родительских денег на пожертвования стримерам игр

Эти деньги ушли на подписки и донаты для стримеров, в том числе для Gorb, Kurt Benkert, игрока «Майами» Майерса Ленарда, Tfue и Ewok. Подросток просто пользовался карточкой, которую ему дали для оплаты обедов в школе. Мальчик переводил средства со счёта матери на свою карту.

Что любопытно, три стримера решили помочь матери подростка и вернуть деньги. Но загвоздка в том, что учётную запись мальчика заблокировали. И теперь отследить переводы и аннулировать донаты будет проблематично.

Сообщается, что подростка лишили компьютера — его собираются продать.