Подросток потратила украденные у матери ₽1 млн на игры и покупки

Родители ребенка позвонили в полицию города Баодин, провинция Хэбэй на севере Китая, и сообщили, что их 14-летняя дочь потратила деньги на онлайн-покупки платных игровых аккаунтов, мобильных телефонов, одежды и еды. Деньги были отложены для оплаты операции по исправлению протрузии диска в пояснице матери, и родители просили полицию помочь вернуть как можно больше денег.

"Она связала банковский счет матери со своим счетом в WeChat (китайская социальная сеть, – прим. ред.), а затем отправилась за покупками в Интернет", - рассказал офицер полиции газете South China Morning Post.

Полиция поговорила с девушкой и попросила ее предоставить чеки на все покупки, которые она сделала на украденные деньги. Они также связались с соответствующей торговой платформой и сообщили им, что покупательница была несовершеннолетней, использовавшей украденные деньги, и потребовали возврата денег.