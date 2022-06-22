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Подросток потратила украденные у матери ₽1 млн на игры и покупки

Какую-то часть получилось вернуть
Полиция в Китае помогла вернуть часть из 120 тыс юаней (979 тысяч рублей), которые 14-летняя девочка украла у своей матери для трат в играх и на шопинг, сообщает South China Morning Post. Эти деньги мать копила на операцию.
Подросток потратила украденные у матери ₽1 млн на игры и покупки

Родители ребенка позвонили в полицию города Баодин, провинция Хэбэй на севере Китая, и сообщили, что их 14-летняя дочь потратила деньги на онлайн-покупки платных игровых аккаунтов, мобильных телефонов, одежды и еды. Деньги были отложены для оплаты операции по исправлению протрузии диска в пояснице матери, и родители просили полицию помочь вернуть как можно больше денег.

"Она связала банковский счет матери со своим счетом в WeChat (китайская социальная сеть, – прим. ред.), а затем отправилась за покупками в Интернет", - рассказал офицер полиции газете South China Morning Post.

Полиция поговорила с девушкой и попросила ее предоставить чеки на все покупки, которые она сделала на украденные деньги. Они также связались с соответствующей торговой платформой и сообщили им, что покупательница была несовершеннолетней, использовавшей украденные деньги, и потребовали возврата денег.

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