Подросток застрелил мать за то, что она мешала ему играть в телефон

Инцидент произошёл в Лакхнау, столице штата Уттар-Прадеш. Как известно полицейским, в пылу спора из-за игры PUBG/BGMI мальчик взял у отца оружие и выстрелил в мать. После этого он спрятал тело в доме и использовал освежитель воздуха, чтобы замаскировать запах. Полиция сообщает, что всё случилось около 3 часов ночи. Игровое устройство мальчика уже отправили на экспертизу.

Отмечается, что обстановка в семье не была благополучной. Отец — военнослужащий, поэтому у него было оружие. Утверждается, что ссора была связана в том числе с деньгами. Мать обвинила мальчика в краже и не позволила ему играть в игру. Прямой связи между игрой и действиями подростка.

Несовершеннолетний, который сейчас находится в колонии, первоначально утверждал, что его маму убил электрик.