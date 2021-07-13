Подсчитаны часы, которые уйдут на прохождение всех подаренных Epic Games Store игр

Энтузиаст использовал статистику портала HowLongToBeat. Он признался, что даже не запускал некоторые игры. Однажды он захотел узнать, какие из проектов можно пройти быстро, и потому воспользовался сайтом.

В итоге самой продолжительной игрой оказалась Farming Simulator 19 — 159 часов! Также в лидерах оказалась Grand Theft Auto V (31,5 часа) и Borderlands 2 (30,5 часа).

Журналисты также подсчитали, что на прохождение всех 186 подаренных игры понадобится 2277 часов.