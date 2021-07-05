Подтверждены утечки по GTA VI

Известный журналист Джейсон Шрайер заявил, что ранние сведения инсайдера Тома Хендерсона правдивы. Тот говорил, что местом действия GTA VI станет современный Вайс-Сити. Также он рассказал, что город выбрали ради онлайн-режима. Так у разработчиков будет больше свободы в плане выпуска обновлений с дополнительным контентом.

Сообщалось также, что новый Вайс-Сити будет постоянно меняться, как карта в Fortnite. Кроме того, согласно утечкам, в GTA VI будет несколько главных героев, в их числе женщин. Она будет отвечать за технологии и работу с различными устройствами.

Хендерсон говорил, что GTA VI выйдет только в 2024 или 2025 году и только для консолей и ПК текущего поколения.