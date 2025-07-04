Поджог бороды, рисование свастик и т. д. – бывших топ-менеджеров Ubisoft осудили

Расследование началось в 2020 году на фоне движения #MeToo в игровой индустрии. Сотрудники Ubisoft рассказали о многолетних случаях насилия и токсичной атмосфере в компании. Внутренний опрос показал, что 25% сотрудников сталкивались с неподобающим поведением, а 20% не чувствовали себя в безопасности на рабочем месте.

Вот лишь часть того, что всплыло:

- Поджог бороды коллеги;

Привязывание сотрудницы к стулу или принуждение стоять на руках в юбке;

Смена заставки компьютера мусульманки на изображение свинины в Рамадан;

Угрозы плетью;

Просмотр порно прямо в офисе;

Рисование свастик в чужих блокнотах.

Франсуа также был признан виновным в попытке сексуального насилия — он пытался поцеловать коллегу на вечеринке, пока другие её удерживали. В суде он заявил, что «такой стиль поведения был нормой в культуре компании».