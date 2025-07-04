Игры
Опубликовано 04 июля 2025, 18:45
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Поджог бороды, рисование свастик и т. д. – бывших топ-менеджеров Ubisoft осудили

Трое бывших топ-менеджеров Ubisoft признаны виновными
Во Франции суд признал троих бывших руководителей Ubisoft виновными в сексуальных и психологических домогательствах. Сергей Аскоэ, Томми Франсуа и Гийом Патру получили штрафы и условные сроки до трёх лет.
Поджог бороды, рисование свастик и т. д. – бывших топ-менеджеров Ubisoft осудили

© Ferra.ru

Расследование началось в 2020 году на фоне движения #MeToo в игровой индустрии. Сотрудники Ubisoft рассказали о многолетних случаях насилия и токсичной атмосфере в компании. Внутренний опрос показал, что 25% сотрудников сталкивались с неподобающим поведением, а 20% не чувствовали себя в безопасности на рабочем месте.

Вот лишь часть того, что всплыло:

Поджог бороды коллеги;

  • Привязывание сотрудницы к стулу или принуждение стоять на руках в юбке;

  • Смена заставки компьютера мусульманки на изображение свинины в Рамадан;

  • Угрозы плетью;

  • Просмотр порно прямо в офисе;

  • Рисование свастик в чужих блокнотах.

Франсуа также был признан виновным в попытке сексуального насилия — он пытался поцеловать коллегу на вечеринке, пока другие её удерживали. В суде он заявил, что «такой стиль поведения был нормой в культуре компании».

Источник:TheVerge
Автор:Максим Многословный
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