Одной из выдающихся особенностей Analogue 3D является возможность нативного увеличения, которая преобразует аналоговый видеосигнал N64 в четкий цифровой сигнал 4K. В отличие от традиционных увеличителей, эта технология сохраняет артефакты и полосы, характерные для CRT-эффекта, улучшая «ностальгическую атмосферу игр». Хотя консоль не улучшит оригинальные низкие частоты кадров или разрешение N64.

Кроме того, Analogue 3D будет поддерживать до четырех беспроводных контроллеров 8bitdo.

Предзаказы на Analogue 3D начнутся 21 октября, доступна в черном или белом цветах за $ 250.