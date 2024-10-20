Опубликовано 20 октября 2024, 03:001 мин.
Показали Analogue 3D — консоль-эмулятор Nintendo 64 с современными технологиямиДля любителей «того самого» в новой обертке
Analogue готовится перенести ностальгический опыт Nintendo 64 (N64) в 21-й век с запуском новой консоли Analogue 3D, пишут СМИ. Разработанная как полная реконструкция любимого N64, эта система на базе FPGA обещает 100% совместимость с библиотекой оригинальных игр, позволяя игрокам использовать свои существующие картриджи.
© Analogue
Одной из выдающихся особенностей Analogue 3D является возможность нативного увеличения, которая преобразует аналоговый видеосигнал N64 в четкий цифровой сигнал 4K. В отличие от традиционных увеличителей, эта технология сохраняет артефакты и полосы, характерные для CRT-эффекта, улучшая «ностальгическую атмосферу игр». Хотя консоль не улучшит оригинальные низкие частоты кадров или разрешение N64.
Кроме того, Analogue 3D будет поддерживать до четырех беспроводных контроллеров 8bitdo.
Предзаказы на Analogue 3D начнутся 21 октября, доступна в черном или белом цветах за $ 250.