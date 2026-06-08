Показали Xbox Series X в полупрозрачном зелёном корпусе

Вместе с консолью представлен и специальный геймпад, который тоже выполнен в полупрозрачном зелёном цвете.

Юбилейная консоль поступит в продажу с ноября в некоторых странах. Геймпад можно будет купить и отдельно. Цены и даты предзаказов пока не объявлены.