Игры
Опубликовано 08 июня 2026, 12:25
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Показали Xbox Series X в полупрозрачном зелёном корпусе

Юбилейная
Microsoft в честь 25-летия Xbox выпустит специальную версию консоли Series X. Главная особенность т.н. Xbox Series X25 — полупрозрачный зелёный корпус. Такой дизайн был использован ещё на оригинальной приставке.
Показали Xbox Series X в полупрозрачном зелёном корпусе

© Xbox

На передней панели консоли размещён памятный знак «25 лет». При этом технические характеристики остались теми же, что и у обычной Xbox Series X.

Показали Xbox Series X в полупрозрачном зелёном корпусе

© Xbox

Вместе с консолью представлен и специальный геймпад, который тоже выполнен в полупрозрачном зелёном цвете.

Юбилейная консоль поступит в продажу с ноября в некоторых странах. Геймпад можно будет купить и отдельно. Цены и даты предзаказов пока не объявлены.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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