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Показан интерфейс грядущей консоли Xbox
Его стиль станет единым для всех устройств
Microsoft показала обновлённый интерфейс Xbox. Он станет доступен к выходу новой консоли Xbox Series X.
Впрочем, к старту продаж новинки интерфейс обновится вообще на всех платформах, в том числе в приложениях для ПК и смартфонов.
Сообщается, что «домашний экран» при включении консоли будет загружаться на 50% быстрее и на 30% быстрее при выходе из игры. Магазин будет запускаться за две секунды. Система будет использовать на 40% меньше памяти устройства.
Внешний вид панели управления можно посмотреть в этом ролике:
Напомним, старт продаж Xbox Series X запланирован на ноябрь 2020 года. По слухам, стоимость консоли составит $499. Ходят разговоры и о том, что будет выпущена удешвлённая версия новой Xbox.