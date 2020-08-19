Показан интерфейс грядущей консоли Xbox

Впрочем, к старту продаж новинки интерфейс обновится вообще на всех платформах, в том числе в приложениях для ПК и смартфонов.

Сообщается, что «домашний экран» при включении консоли будет загружаться на 50% быстрее и на 30% быстрее при выходе из игры. Магазин будет запускаться за две секунды. Система будет использовать на 40% меньше памяти устройства.

Внешний вид панели управления можно посмотреть в этом ролике: