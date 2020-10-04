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Показан рейтинг самых популярных игр в Steam за пять лет
Сейчас это звание несёт CS: GO
Автор YouTube-канала RankingMan создал видео с рейтингом самых популярных игр в Steam за пять лет — с 2015 по 2020. Можно увидеть топ-20 проектов с самым большим числом пикового ежедневного онлайна.
В качестве источников автор использовал store.steampowered.com/stats и archive.org. Отсчёт в видео начинается с 1 января 2015 года и оканчивается 1 октября 2020.
Пять лет назад лидером в Steam была Dota 2. На пятки ей наступала Counter-Strike: Global Offensive до тех пор, пока в 2017 году её не обогнала королевская битва PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Она же стала лидером рейтинга, скинув Dota 2 с пьедестала. Лидирующую позицию игра удерживала до 2019 года, но в конце января Dota 2 снова вырвалась вперёд.
На сегодня Counter-Strike: Global Offensive занимает первое место в рейтинге, за ней следует Dota 2, а PUBG скинули на четвёртое место.