Показан рейтинг самых популярных игр в Steam за пять лет

Пять лет назад лидером в Steam была Dota 2. На пятки ей наступала Counter-Strike: Global Offensive до тех пор, пока в 2017 году её не обогнала королевская битва PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Она же стала лидером рейтинга, скинув Dota 2 с пьедестала. Лидирующую позицию игра удерживала до 2019 года, но в конце января Dota 2 снова вырвалась вперёд.

На сегодня Counter-Strike: Global Offensive занимает первое место в рейтинге, за ней следует Dota 2, а PUBG скинули на четвёртое место.