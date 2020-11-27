Показан улучшенный неоригинальный геймпад для новой консоли Xbox Series X

Геймпад стоит $136 и доступен для покупки только в онлайн-магазине Razer. Контроллер имеет удобную L-образную форму, а также нескользящее покрытие для удобного хвата. Геймпад использует механические клавиши Razer, которые обеспечивают точный и быстрый ответ. Спереди у него также есть две многофункциональные кнопки, которые можно переназначать, как хочется. Снизу у контроллера есть две кнопки, которые могут активировать режим «чувствительного курка» или сократить время срабатывания двух основных курков.

Геймпад можно подключить к консоли и по проводу. Ещё у Phantom Wolverine V2 есть разъём для наушников.