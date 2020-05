Показана графика будущих игр для PlayStation 5

Epic Games показала технодемо под названием Lumen in the Land of Nanite. Сообщается, что оно работало на прототипе PlayStation 5 с процессором AMD Zen 2 и графикой Radeon RDNA второго поколения.

Стоит отметить, что первые реальные проекты на движке Unreal Engine 5 выйдут ещё не скоро. Окончательный выпуск движка назначен на 2021 год. А вот начало продаж PlayStation 5 ожидается уже в конце текущего года.

Тем не менее, ждать есть чего. С помощью Unreal Engine 5 разработчики смогут создавать фотореалистичную графику. Создатели игр смогут использовать реалистичные 3D-модели с текстурами в разрешении 8K. Кроме того, в движке предусмотрена реализация динамического глобального освещения, которое сразу реагирует на изменения сцены и источника света.