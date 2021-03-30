Показана разница в игре Cyberpunk 2077 до и после масштабного патча

Напомним, когда Cyberpunk 2077 только вышла, пользователи консолей стали жаловаться на проблемы с игрой. Они наблюдали различные баги, игра подвисала, текстуры не прогружались. Первый же патч чуть-чуть исправил ситуацию, но владельцам консолей прошлого поколения всё равно оставалось желать лучшего от игры.