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Показана разница в игре Cyberpunk 2077 до и после масштабного патча
На консолях
Вчера разработчик Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED выпустила масштабный патч для игры под версией 1.2. Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits показала разницу в игре до и после исправлений.
Автор видео продемонстрировал варианты игры для PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One X и Xbox Series X.
Несмотря на масштабность патча, нельзя сказать, что разница до и после очень заметная. В некоторых местах текстуры стали чётче, выросла производительность, игра в целом стала работать стабильнее.
Напомним, когда Cyberpunk 2077 только вышла, пользователи консолей стали жаловаться на проблемы с игрой. Они наблюдали различные баги, игра подвисала, текстуры не прогружались. Первый же патч чуть-чуть исправил ситуацию, но владельцам консолей прошлого поколения всё равно оставалось желать лучшего от игры.