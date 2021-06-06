Показано, как выглядела игра Cyberpunk 2077 в 2013 году

Напомним, в феврале CD Projekt сообщила, что хакеры украли у неё исходные коды движка RedEngine и игр The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Недавно стало известно, что эти материалы снова пытаются продать в даркнете. Чтобы получить доступ к ним, нужно заплатить $10 000.