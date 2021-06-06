Показано, как выглядела игра Cyberpunk 2077 в 2013 году

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06 июня в 18:47
Показано, как выглядела игра Cyberpunk 2077 в 2013 годуСлит геймплейный ролик
Польская студия CD Projekt анонсировала Cyberpunk 2077 в 2012 году. Игра же вышла только в 2020. Сегодня в сети появилось видео, которое показывает пре-альфа версию Cyberpunk 2077 от 2013 года.
Это геймплейный ролик. Начинается он с того, что главный герой Ви просыпается в квартире. В ролике можно увидеть основные механики игры, в том числе взаимодействие с другими персонажами.
Напомним, в феврале CD Projekt сообщила, что хакеры украли у неё исходные коды движка RedEngine и игр The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Недавно стало известно, что эти материалы снова пытаются продать в даркнете. Чтобы получить доступ к ним, нужно заплатить $10 000.