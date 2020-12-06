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Показано, как выглядели бы главные герои старых GTA на новейших консолях
Некстген
Старым играм серии GTA уже больше десяти лет. Художник из Турции Хоссейн Диба решил представить, как выглядели бы главные герои этих игр, если бы они вышли сейчас для новейших консолей.
Хоссейн Диба взял за основу персонажей GTA: Vice City, GTA: San Andreas и GTA IV. Самой ранней игре из них уже 18 лет. За это время компьютерная графика значительно улучшилась. Усовершенствованными изображениями персонажей Диба поделился в своём Instagram-аккаунте.
На рисунках можно найти Томми из GTA: Vice City, Карла Джонсона из San Andreas, Нико Беллика из Grand Theft Auto IV. Посмотреть изображения более подробно можно по этой ссылке в профиле художника.