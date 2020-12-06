Показано, как выглядели бы главные герои старых GTA на новейших консолях

Хоссейн Диба взял за основу персонажей GTA: Vice City, GTA: San Andreas и GTA IV. Самой ранней игре из них уже 18 лет. За это время компьютерная графика значительно улучшилась. Усовершенствованными изображениями персонажей Диба поделился в своём Instagram-аккаунте.

На рисунках можно найти Томми из GTA: Vice City, Карла Джонсона из San Andreas, Нико Беллика из Grand Theft Auto IV. Посмотреть изображения более подробно можно по этой ссылке в профиле художника.