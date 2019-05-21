Показано, насколько новая приставка PlayStation 5 быстрее PlayStation 4 Pro

На самом деле, Sony сама ещё не определилась с названием новой приставки. PlayStation 5 её называют ради удобства. Пока известно, что консоль следующего поколения будет работать на накопителе SSD, вместо HDD, из-за чего скорость её работы значительно повысится.

В качестве примера компания использовала игру Spider-Man. По видео понятно, что на приставке нового поколения игра загружается почти в 10 раз быстрее. Кроме того, консоль лучше подгружает текстуры во время игрового процесса. Это особенно хорошо заметно на перемещении по локациям с большой скоростью. Так играть намного приятнее.