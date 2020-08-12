Показаны подробные фото нового геймпада для PlayStation 5

Автор фотографий даже показал аккумулятор геймпада. Стало известно, что его ёмкость составляет 1560 мАч. Это больше, чем у DualShock 4 (1000 мАч). То есть новый контроллер будет автономнее.

Пользователь, опубликовавший снимки, также рассказал, что DualSense приятнее и удобнее, чем старый геймпад. Особенно автору слива понравилась обратная связь контроллера.