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Показаны подробные фото нового геймпада для PlayStation 5
Отдельно показан даже аккумулятор контроллера
В сети опубликовали подробные фото нового геймпада для PlayStation 5 — DualSense. Он очень отличается от DualShock 4.
Автор фотографий даже показал аккумулятор геймпада. Стало известно, что его ёмкость составляет 1560 мАч. Это больше, чем у DualShock 4 (1000 мАч). То есть новый контроллер будет автономнее.
Пользователь, опубликовавший снимки, также рассказал, что DualSense приятнее и удобнее, чем старый геймпад. Особенно автору слива понравилась обратная связь контроллера.
Напомним, Sony представила DualSense в апреле этого года. Компания рассказала, что контроллер получил встроенный массив микрофонов и новую технологию обратной связи.
Геймпад должен поступить в продажу с консолью PlayStation 5. Точная дата старта продаж ещё неизвестна. Сегодня Microsoft объявила, что конкурентная PS5 консоль Xbox Series X появится на полках магазинов в ноябре 2020.