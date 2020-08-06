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Показаны «живые» фото чёрного геймпада для новой PlayStation 5
Информации можно доверять
Официально Sony показала только белый вариант грядущей консоли. Позже в сети появились слухи о том, что выйдет и чёрная версия. Теперь в интернете показали «живые» фото чёрного геймпада для новой PlayStation 5, что является подтверждением ранним слухам.
Американский регулятор, Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) сертифицировал два варианта геймпада DualSense. Они показаны на фото:
В целом, геймпады друг от друга ничем кроме цвета не отличаются. Напомним, DualSense лишился кнопки Share, получил встроенную систему микрофонов и новую технологию обратной связи.
Продажи новой консоли должны начаться в период рождественских праздников 2020 года. Предполагается, что цена геймпада DualSense составит 60 евро.