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Показаны «живые» фото грядущей PlayStation 5
Кажется, новая Sony — самая большая консоль в истории
PlayStation 5 засветилась в базе тайваньского регулятора NCC, благодаря чему удалось рассмотреть консоль на фотографиях. На снимках запечатлены сама PS5 в разных положениях, кабели в комплекте с ней и подставка.
На фотографиях также отлично видно, насколько велика консоль Sony следующего поколения. Нам уже известны габариты устройства (39 х 10,4 х 26 см — с оптическим приводом), но вживую оно всё равно может впечатлить.
Скорее всего, PlayStation 5 будет довольно заметна в квартире. Удобнее всего её, наверное, будет ставить вертикально.
Напомним, запуск PS5 состоится 19 ноября. В России консоль будет стоить 37 999 рублей в версии с дисководом и 46 990 рублей в версии без привода.