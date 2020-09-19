Показаны «живые» фото грядущей PlayStation 5

Скорее всего, PlayStation 5 будет довольно заметна в квартире. Удобнее всего её, наверное, будет ставить вертикально.

Напомним, запуск PS5 состоится 19 ноября. В России консоль будет стоить 37 999 рублей в версии с дисководом и 46 990 рублей в версии без привода.