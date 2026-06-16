Похоже, Microsoft начнёт продавать игры для Xbox ещё и в рассрочку

PayPal, мол, предложит два варианта: четыре равных платежа раз в две недели без процентов или растянуть оплату на 24 месяца (тут уже будет небольшой процент). Klarna позволит разделить сумму на три части — первый платёж сразу при покупке, а следующие два — с интервалом в 30 дней. Пока неизвестно, будут ли у Klarna проценты.

А ведь всё начиналось с подорожания игр. Теперь мы пришли к тому, что новые ААА проекты стоят от 70 долларов, да и сами приставки недешёвые.

Официального анонса пока нет.