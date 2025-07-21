Похоже, новую Battlefield покажут в конце месяца

По слухам, на нём покажут геймплей, проведут интервью с разработчиками и, возможно, объявят об открытом бета-тестировании. EA пока официально не подтверждала эту информацию. Однако в своих финансовых отчётах компания уже упоминала, что покажет новую Battlefield летом и планирует выпустить её до апреля 2026 года.

Напомним, что последняя часть серии, Battlefield 2042, вышла в 2021 году и получила смешанные отзывы.