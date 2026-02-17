Игры
Похоже, PlayStation 6 выйдет только ближе к 2029 году

Sony рассматривает перенос
По данным Bloomberg, Sony может отложить выпуск PlayStation 6 до 2028 или даже 2029 года. Думаем, нет смысла уточнять причину такого решения. Все и так всё знают.
Но для тех, кто провел последние полгода в криостазисе, причина — глобальный дефицит памяти. Сейчас крупные технологические компании активно строят центры обработки данных для ИИ. И им нужно огромное количество современных микросхем памяти.

Так мы оказались в мире, где производители переключают мощности на выпуск компонентов для ИИ, а для потребительской электроники — смартфонов, ноутбуков и игровых приставок — ресурсов остаётся меньше. Аналитики считают, что ситуация может сохраняться несколько лет.

Официального подтверждения от Sony пока нет, но если информация подтвердится, следующая эра PlayStation начнётся позже, чем ожидалось.

