Похоже, PlayStation 6 выйдет только ближе к 2029 году

Но для тех, кто провел последние полгода в криостазисе, причина — глобальный дефицит памяти. Сейчас крупные технологические компании активно строят центры обработки данных для ИИ. И им нужно огромное количество современных микросхем памяти.

Так мы оказались в мире, где производители переключают мощности на выпуск компонентов для ИИ, а для потребительской электроники — смартфонов, ноутбуков и игровых приставок — ресурсов остаётся меньше. Аналитики считают, что ситуация может сохраняться несколько лет.

Официального подтверждения от Sony пока нет, но если информация подтвердится, следующая эра PlayStation начнётся позже, чем ожидалось.