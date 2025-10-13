Похоже, по «Mortal Kombat» снимут ещё один фильм, хотя вторая часть ещё не вышла

Сценарист и исполнительный продюсер второй части Джереми Слейтер может вернуться, чтобы написать сценарий и для третьего фильма. Руководство студии Warner Bros. «очень довольно» тем, как получился сиквел, пишут СМИ.

Хотя сюжет третьего фильма пока не раскрывается, ранее продюсер Грег Руссо намекал, что он может показать события после турнира, чем-то напоминая игру Mortal Kombat 3, где Шао Кан вторгается в Земное Царство после поражения.

Вторая часть кинокартины выйдет 15 мая 2026 года.