Опубликовано 19 января 2026, 18:58
1 мин.

Похоже, тяжелобольному фанату GTA позволили сыграть в шестую часть серии

Rockstar умеют удивлять
Разработчик из Ubisoft Toronto Энтони Армстронг в декабре обратился к Rockstar Games с просьбой. Его родственник, страдающий от рака и получивший прогноз в 6−12 месяцев оставшейся ему жизни — большой поклонник серии GTA. Из-за болезни он мог не дожить до релиза Grand Theft Auto 6. Армстронг попросил студию дать родственнику возможность сыграть в долгожданную игру заранее.
© Rockstar

Он подчеркнул, что тот живёт совсем рядом с офисом Rockstar в Оквилле, и был готов подписать соглашение о неразглашении. Спустя несколько недель Армстронг сообщил радостные новости. С ним связался генеральный директор материнской Take-Two, а затем состоялся разговор с представителями Rockstar, который прошёл «очень хорошо».

Детали не разглашаются, но автор поблагодарил всех за помощь. После этого оригинальный пост был удалён, вероятно, по юридическим причинам. Похоже, мечта тяжелобольного фаната сбылась.

Источник:insider-gaming.com
Автор:Максим Многословный
