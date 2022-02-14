Поклон товарищу Си Цзиньпину: китайский микроавтобус в Forza Horizon 5 обгоняет элитный гиперкар Bugatti

Ситуация выглядит абсурдно, если посмотреть на характеристики автомобилей. Wuling Sunshine — это недорогой микроавтобус с 1,2-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 82 лошадиных силы. А вот Bugatti Chiron может похвастаться двигателем, выдающим 1500 лошадиных сил. Гиперкар способен набирать скорость да ста километров час всего за 2,4 секунды.

Однако стоит понимать, что в Forza Horizon 5 можно модифицировать автомобили, и Wuling Sunshine поддаётся апгрейду. Для машины доступно множество вариантов модернизации двигателя и даже варианты замены. Таким образом игра позволяет добиваться высот на китайском автомобиле «социального кредита» (это явно понравилось бы Си Цзиньпину).