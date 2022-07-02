Полезны ли компьютерные игры для безработных

Давно известно, что безработица может иметь разрушительные последствия для психологического и социального благополучия людей. Учёные хотели узнать, могут ли видеоигры помочь тем, кто потерял работу, справиться со стрессом, особенно во время пандемии COVID-19. Также им было интересно увидеть, влияет ли геймерство на эффективность поиска работы.

Результаты показали, что в целом безработные использовали видеоигры как способ восстановить чувство контроля ад жизнью и как форму бегства от стресса. Исследователи обнаружили, что для потерявших работу были важнее именно автономия и компетентность, которую они чувствовали в играх.

Также было показано, что увеличение игрового времени в значительной степени связано с эскапизмом. Те, кто использует видеоигры, чтобы избежать стресса, с большей вероятностью испытают негативное влияние на свое благополучие, а также на эффективность поиска работы.

Кроме того, выяснилось, что молодые безработные мужчины с большей вероятностью находили утешение в играх, чем безработные женщины.