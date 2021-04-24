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Полицейский со скуки побил все рекорды на потерянной консоли перед её возвращением владельцу
А ещё потратил золотые монеты!
В городе Баунтифул штата Юта, США, нашли в парке потерянную консоль Nintendo Switch. Приставку передали полиции. Прежде чем вернуть устройство владельцам, полицейский решил поразвлечься и побил на консоли все рекорды хозяина.
Об этом представитель полицейского участка Баунтифула по имени Жубер сам написал в Twitter. Он рассказал, что побил все рекорды в играх Switch и потратил все золотые монетки. Этими монетками можно оплачивать часть стоимости игр в цифровом магазине. Помимо этого, полицейский указал номер дела, чтобы владельцы Nintendo Switch смогли забрать свою консоль.
«Я побил все ваши рекорды и потратил все золотые монеты, теперь мне скучно, и вы можете прийти и забрать консоль», — написал Жубер.
Перед тем, как владельцы пришли, другой полицейский участка тоже поиграл на Nintendo Switch и даже вернул часть потраченных монеток. Пока неизвестно, остались ли владельцы консоли возмущены этому.