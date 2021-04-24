Полицейский со скуки побил все рекорды на потерянной консоли перед её возвращением владельцу

Об этом представитель полицейского участка Баунтифула по имени Жубер сам написал в Twitter. Он рассказал, что побил все рекорды в играх Switch и потратил все золотые монетки. Этими монетками можно оплачивать часть стоимости игр в цифровом магазине. Помимо этого, полицейский указал номер дела, чтобы владельцы Nintendo Switch смогли забрать свою консоль.

«Я побил все ваши рекорды и потратил все золотые монеты, теперь мне скучно, и вы можете прийти и забрать консоль», — написал Жубер.

Перед тем, как владельцы пришли, другой полицейский участка тоже поиграл на Nintendo Switch и даже вернул часть потраченных монеток. Пока неизвестно, остались ли владельцы консоли возмущены этому.