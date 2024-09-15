Полиция раскрыла преступную сеть ретрогейминга на 50 миллионов евро

По словам Алессандро Лангеллы, главы отдела экономической преступности финансовой полиции Турина, было конфисковано около 12 000 поддельных консолей, содержащих более 47 миллионов пиратских игр. Устройства, импортированные из Китая, должны были продаваться в специализированных магазинах и через Интернет. Однако поддельные консоли, оснащенные несертифицированными батареями и другими компонентами, не соответствовали «стандартам безопасности ЕС».

Девять итальянцев были арестованы за торговлю контрафактной продукцией, им грозит до восьми лет тюрьмы. Изъятые предметы были уничтожены.