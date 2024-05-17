Половина пользователей PlayStation Network до сих пор не купили PS5

Опубликовано 17 мая 2024, 14:38
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Половина пользователей PlayStation Network до сих пор не купили PS5Несмотря на давний его запуск
Несмотря на успешный запуск PlayStation 5, продажи которой с 2020 года составили более 59 миллионов единиц, значительная часть активных онлайн-пользователей PlayStation, около половины, по-прежнему придерживается своих консолей PlayStation 4.
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Разрыв между пользователями PS4 и PS5, даже на «последней стадии» жизненного цикла PS5, создает проблемы для разработчиков и издателей. В то время как одни, например Ubisoft с Assassin’s Creed: Shadows, переходят на эксклюзивность для следующего поколения, другие, например Square Enix с Final Fantasy VII Rebirth и Final Fantasy XVI, корректируют стратегию из-за неутешительных результатов эксклюзивности для PS5.
Понимая динамику рынка, Sony расширяет свою игровую экосистему. Такие крупные эксклюзивы, как God of War: Ragnarök и Horizon Forbidden West, доступны и на PS4, в то время как компания инвестирует еще и в порты для ПК, чтобы привлечь более широкую аудиторию.