Польские разработчики анонсировали сурвайвл-хоррор про Чернобыль

Выход игры запланирован на осень 2019 года. Согласно описанию, Chernobylite — это научно-фантастическая игра на выживание в жанре «ужасы», в которой сочетаются свободное исследование мрачного мира, сложные бои, уникальный крафтинг и нелинейный сюжет.

Игрокам предстоит попытаться выжить и раскрыть запутанные тайны Чернобыля. Место действия игры было воссоздано с помощью 3D-сканирования реальной Зоны отчуждения. Игроки могут соревноваться или сотрудничать с другими сталкерами чернобыльской зоны. От военных, естественных и сверхъестественных угроз можно защищаться с помощью самодельного оружия, различных механизмов и тому подобного.