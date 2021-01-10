Пользователь высверлил микрофон из игрового контроллера Google, опасаясь прослушки

Как пишет «Хабр», контроллер для облачного игрового сервиса Google Stadia остался работоспособен. При этом пользователь просверлил печатную плату устройства насквозь, чтобы добраться до микрофона. Если бы он промахнулся, то задел бы литиевую батарею. Стоит отметить, что микрофон размещён на отдельной плате, поэтому его удаление не влияет на работу девайса.

Уточняется, что отключить микрофон, который обеспечивает поддержку голосового помощника Google Assistant, нельзя программным способом. Кроме того, сама Google постаралась сделать контроллер неразборным в домашних условиях.

Напомним, в России Google Stadia пока нет.