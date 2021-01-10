Игры
Сегодня 15:50
Пользователь высверлил микрофон из игрового контроллера Google, опасаясь прослушки
Речь о Google Stadia
Автор YouTube-канала Heikki Juva убрал встроенный микрофон из фирменного контроллера Google Stadia. Он сделал это, чтобы сервис его не прослушивал.
Как пишет «Хабр», контроллер для облачного игрового сервиса Google Stadia остался работоспособен. При этом пользователь просверлил печатную плату устройства насквозь, чтобы добраться до микрофона. Если бы он промахнулся, то задел бы литиевую батарею. Стоит отметить, что микрофон размещён на отдельной плате, поэтому его удаление не влияет на работу девайса.
Уточняется, что отключить микрофон, который обеспечивает поддержку голосового помощника Google Assistant, нельзя программным способом. Кроме того, сама Google постаралась сделать контроллер неразборным в домашних условиях.
Напомним, в России Google Stadia пока нет.