Пользователей Linux начали банить в игре Battlefield V

Дело в том, что политика Electronic Arts запрещает пользователям применять DXVK — реализацию Direct3D на Vulkan. Именно она позволяла запускать на Linux через Wine и другие программы некоторые игры, в том числе Battlefield V. Один из пользователей предположил, что FairFight интерпретирует работу DXVK как читерство. Именно по этой причине были заблокированы игроки.

Интересно, что DXVK также работает с Battlefield 1, но там пока игроков на Linux банить не начали. По крайней мере об этом неизвестно.