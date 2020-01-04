Игры
Сегодня 16:57
Пользователей Linux начали банить в игре Battlefield V
Якобы за читерство
Стало известно, что Electronic Arts начала блокировать игроков Battlefield V, которые используют специальные программные средства, чтобы играть на Linux. Причём бан этот не снимается даже после перехода на Windows.
Дело в том, что политика Electronic Arts запрещает пользователям применять DXVK — реализацию Direct3D на Vulkan. Именно она позволяла запускать на Linux через Wine и другие программы некоторые игры, в том числе Battlefield V. Один из пользователей предположил, что FairFight интерпретирует работу DXVK как читерство. Именно по этой причине были заблокированы игроки.
Интересно, что DXVK также работает с Battlefield 1, но там пока игроков на Linux банить не начали. По крайней мере об этом неизвестно.