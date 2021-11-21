Пользователей попросили самостоятельно удалить музыку из компьютерной игры

Дело в том, что ранее О'Доннелл работал с разработчиком игр Bungie. В 2014 году его уволили из-за конфликта с Activision. В 2015 году состоялся суд, в ходе которого композитор получил положенное денежное вознаграждение за работу, но ему запретили распространять музыку из Destiny.

Теперь, шесть лет спустя О'Доннелла признали виновным в невыполнении судебных распоряжений. Теперь композитор должен вернуть Bungie средства, полученные с продажи этой музыки, выплатить компании компенсацию, а также попросить тех, кто скачал треки, удалить копии.