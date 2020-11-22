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Пользователи компьютеров начали отказываться от клавиатуры и мыши для управления в играх
В некоторых играх геймпад точно удобнее
Похоже, что пользователи компьютеров начали отказываться от клавиатуры и мыши для управления в играх. Компания Valve заявила, что число людей, которые ежедневно играют в Steam с помощью контроллера, выросло более чем в два раза за последние два года.
Вообще-то Valve рассказывала о том, что все игры, использующие API ввода Steam, поддерживают новый геймпад PlayStation 5 — DualSense. В этом же сообщении компания отметила, что люди, и правда, всё больше играют в компьютерные игры с контроллерами. По информации Valve, это миллионы игроков ежедневно.
Как утверждает компания, в играх, которые сами по себе ориентированы на использование геймпада, процент пользователей с контроллером может достигать 60% и больше. Например, в симуляторе скейтбординга геймпад используют более 90% игроков.