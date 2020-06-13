Пользователи нашли скрытый намёк в дизайне новой консоли PlayStation 5

Пользователи Reddit и форума ResetEra обратили внимание на странные текстуры поверхности PS5 и её периферийных устройств. Они выполнены в виде символов с кнопок геймпадов DualShock и DualSense — тех самых кружков, квадратиков, треугольников и крестиков. Заметить эти фигуры можно на изображениях высокого разрешения, опубликованных Sony.

Пользователи заявляют, что на первом изображении контроллера DualSense таких текстур с «пасхалками» не было. Отмечается, что необычные текстуры видны на самой консоли PlayStation 5, её камере, наушниках и геймпаде DualSense.