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Пользователи нашли скрытый намёк в дизайне новой консоли PlayStation 5
Надо было приглядеться к официальным изображениям
На днях Sony впервые показала внешний вид PlayStation 5. Кому-то он понравился, кто-то его высмеял. А теперь пользователи нашли скрытый намёк в дизайне новой консоли.
Пользователи Reddit и форума ResetEra обратили внимание на странные текстуры поверхности PS5 и её периферийных устройств. Они выполнены в виде символов с кнопок геймпадов DualShock и DualSense — тех самых кружков, квадратиков, треугольников и крестиков. Заметить эти фигуры можно на изображениях высокого разрешения, опубликованных Sony.
Пользователи заявляют, что на первом изображении контроллера DualSense таких текстур с «пасхалками» не было. Отмечается, что необычные текстуры видны на самой консоли PlayStation 5, её камере, наушниках и геймпаде DualSense.
Sony