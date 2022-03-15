Пользователи ПК получили доступ к технологии ускорения загрузки игр с SSD

Сообщается, что API DirectStorage стал доступен в Windows. Благодаря этому разработчики смогут выпускать игры с поддержкой этой технологии.

По сути, DirectStorage позволяет воспользоваться всеми преимуществами твердотельных NVMe накопителей. Среди них: уменьшение времени загрузки уровней. API позволит обеспечить поддержку параллельных запросов ввода-вывода, а также даст возможность эффективно организовать обмен информацией между накопителем и видеокартой.

Поддержка DirectStorage должна появиться, например, в Forspoken, которая выйдет в октябре. Появится она и в других играх. Подробнее о технологии расскажут на грядущей выставке GDC 2022. Рассчитывать на наиболее полную поддержку DirectStorage можно будет только в Windows 11.