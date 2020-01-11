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Пользователи PlayStation выбрали лучшую игру десятилетия
Это эксклюзив для консоли
Sony объявила итоги пользовательского голосования за лучшую игру десятилетия. Больше всего по душе пользователям PlayStation пришлась The Last of Us.
В список вошли и другие эксклюзивы для PlayStation, в том числе God of War. Но есть и мультиплатформенные тайтлы, например «Ведьмак 3: Дикая охота», занявший третье место в рейтинге. Вот так выглядит весь список:
- The Last of Us
- God of War
- «Ведьмак 3: Дикая охота»
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Horizon Zero Dawn
- Bloodborne
- Uncharted 4: A Thief’s End
- «Человек-паук»
- Persona 5
- Dark Souls
- Call of Duty: Black Ops II
- NieR: Automata
- Death Stranding
- Red Dead Redemption
- Mass Effect 2
- Fortnite
- Batman: Arkham City
- Resident Evil 2 (2019).
Стоит отметить, что The Last of Us стала лидером и в пользовательском рейтинге портала Metacritic.