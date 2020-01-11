Пользователи PlayStation выбрали лучшую игру десятилетия

В список вошли и другие эксклюзивы для PlayStation, в том числе God of War. Но есть и мультиплатформенные тайтлы, например «Ведьмак 3: Дикая охота», занявший третье место в рейтинге. Вот так выглядит весь список:

The Last of Us God of War «Ведьмак 3: Дикая охота» Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief’s End «Человек-паук» Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2 (2019).

Стоит отметить, что The Last of Us стала лидером и в пользовательском рейтинге портала Metacritic.