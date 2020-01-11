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Пользователи PlayStation выбрали лучшую игру десятилетия

Это эксклюзив для консоли
Sony объявила итоги пользовательского голосования за лучшую игру десятилетия. Больше всего по душе пользователям PlayStation пришлась The Last of Us.

В список вошли и другие эксклюзивы для PlayStation, в том числе God of War. Но есть и мультиплатформенные тайтлы, например «Ведьмак 3: Дикая охота», занявший третье место в рейтинге. Вот так выглядит весь список:

  1. The Last of Us
  2. God of War
  3. «Ведьмак 3: Дикая охота»
  4. Grand Theft Auto V
  5. Red Dead Redemption 2
  6. The Elder Scrolls V: Skyrim
  7. Horizon Zero Dawn
  8. Bloodborne
  9. Uncharted 4: A Thief’s End
  10. «Человек-паук»
  11. Persona 5
  12. Dark Souls
  13. Call of Duty: Black Ops II
  14. NieR: Automata
  15. Death Stranding
  16. Red Dead Redemption
  17. Mass Effect 2
  18. Fortnite
  19. Batman: Arkham City
  20. Resident Evil 2 (2019).

Стоит отметить, что The Last of Us стала лидером и в пользовательском рейтинге портала Metacritic.