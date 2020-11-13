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Пользователи пожаловались на проблемы с PlayStation 5
Некоторые можно решить, сбросив консоль до заводских настроек
Вчера в некоторых странах начались продажи PlayStation 5. Пользователи уже начали жаловаться на проблемы с консолью. В некоторых случаях она теряет работоспособность. Решить проблему иногда можно сбросом до заводских настроек.
Как пишут СМИ, один баг в PS5 заставляет игры и приложения застревать в очереди на скачивание или в состоянии ошибки. Такую игру нельзя загрузить до конца, нельзя отменить скачивание и начать его заново. В библиотеке PS5 отображается, будто игра есть, но в PS5 Store предлагают её купить. Сброс к заводским настройкам, похоже, решает проблему.
Сообщается также, что сбой PS5 вызывает и режим покоя. Консоль даже может потерять работоспособность. Ещё пользователи рассказывают о падении производительности после включения PS5, зависаниях во время игр. Иногда наблюдается проблема с использованием портов USB сзади.