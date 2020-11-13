Пользователи пожаловались на проблемы с PlayStation 5

Как пишут СМИ, один баг в PS5 заставляет игры и приложения застревать в очереди на скачивание или в состоянии ошибки. Такую игру нельзя загрузить до конца, нельзя отменить скачивание и начать его заново. В библиотеке PS5 отображается, будто игра есть, но в PS5 Store предлагают её купить. Сброс к заводским настройкам, похоже, решает проблему.

Сообщается также, что сбой PS5 вызывает и режим покоя. Консоль даже может потерять работоспособность. Ещё пользователи рассказывают о падении производительности после включения PS5, зависаниях во время игр. Иногда наблюдается проблема с использованием портов USB сзади.