Пользователям iPhone оказался не нужен порт Resident Evil 7: ужасные продажи

Несмотря на положительные отзывы, восхваляющие техническое превосходство порта, который, как сообщается, плавно работает на iPhone 15 с "высококачественной графикой", цифры продаж игры рисуют печальную картину.

Проблема заключается в нежелании пользователей iOS "принимать" игры консольного уровня, за которые приходится платить. Многие подобные порты, включая Assassin's Creed Mirage, с трудом прижились в App Store, их продажи тоже "не блещут".

Capcom не останавливается на достигнутом и планирует выпустить на iOS-платформы еще несколько игр из серии Resident Evil, включая ремейк Resident Evil 2 2019 года.