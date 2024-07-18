Пользователям iPhone оказался не нужен порт Resident Evil 7: ужасные продажи

Опубликовано 18 июля 2024, 06:00
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Пользователям iPhone оказался не нужен порт Resident Evil 7: ужасные продажиА вы бы купили?
Resident Evil 7, знаменитая игра в жанре ужасов от Capcom, с момента своего портирования в начале этого месяца столкнулась со слабым приемом на iOS-устройствах. По сообщениям, порт игры для iOS был продан тиражом менее 2 000 копий, что значительно ниже ожиданий Capcom.
Несмотря на положительные отзывы, восхваляющие техническое превосходство порта, который, как сообщается, плавно работает на iPhone 15 с "высококачественной графикой", цифры продаж игры рисуют печальную картину.
Проблема заключается в нежелании пользователей iOS "принимать" игры консольного уровня, за которые приходится платить. Многие подобные порты, включая Assassin's Creed Mirage, с трудом прижились в App Store, их продажи тоже "не блещут".
Capcom не останавливается на достигнутом и планирует выпустить на iOS-платформы еще несколько игр из серии Resident Evil, включая ремейк Resident Evil 2 2019 года.