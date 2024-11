Помните Plague Inc., что разрывала чарты? Вышло её «продолжение» — After Inc.

Ndemic Creations запускает пост-апокалиптическую игру в жанре 4X-стратегии

Ndemic Creations, разработчик культовой мобильной игры Plague Inc., выпустила свою новую игру After Inc. Новая игра переносит акцент с распространения пандемий на восстановление после зомби-апокалипсиса, предлагая веселый, легкомысленный подход к выживанию и стратегии.