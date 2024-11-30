After Inc. — это «мини 4X» стратегия, действие которой происходит после распространения вируса Necroa из Plague Inc. Выжившие выходят из своих бункеров, чтобы отвоевать мир, все еще кишащий зомби. В игре игрокам предстоит управлять ресурсами, моралью, экспансией и технологиями, отбиваясь от зомби. Каждая партия длится около пяти-десяти минут.

На Android игра частично бесплатна, более полная версия доступна за 2,99 доллара на обеих платформах. На iOS цена игры составляет 2 доллара, дополнительный премиум-контент можно приобрести. Релиз в Steam запланирован на 2025 год.