Попали не в 2023, а в 2003: в России удвоились продажи игр на дисках

Ритейлеры и эксперты считают, что рост интереса к играм на дисках связан с тем, что крупные издатели игр ушли из России, а цифровые копии недоступны или их сложно приобрести в интернет-магазинах.

Владельцы консоли Sony PlayStation чаще выбирали Cyberpunk 2077, после нее идет Horizon Forbidden West, а замыкает тройку лидеров - FIFA-2022. Также, как сообщили в "М.Видео-Эльдорадо", в список попали GTA V и The Last of Us. Part II.

На Xbox Series S|X лидером продаж стала Dying Light 2: Stay Human, передают “Известия”. На втором месте - Gears Tactics, на третьем - Elden Ring.