Популярная группа Gorillaz показала клип, снятый в Grand Theft Auto V

Клип в культовой игре Grand Theft Auto V был снят на песню The Valley of the Pagans. Для записи трека группа сотрудничала с музыкантом Beck, который периодически мелькает в клипе на экране смартфона в нижнем углу. Сам клип не пышет разнообразностью планов - большинство сняты пролетом камеры над городом или же в поездке на машине по нему. На данный момент у ролика, опубликованного буквально сегодня, уже набралось 874 671 просмотров.

Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что немецкие энтузиасты практически покадрово пересняли популярный фильм “Форсаж” в GTA V. Сейчас доступен лишь трейлер, но выход фильма должен состояться уже в этом месяце.