Популярная игра Fortnite перестала работать на Windows 7, 8 и 8.1

13:51, 10 марта 2023
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Популярная игра Fortnite перестала работать на Windows 7, 8 и 8.1Теперь только на Windows 10 и выше
В Fortnite стартует новый сезон Mega на тему киберпанка. Но если вы играете на ПК, вам придётся обновить операционную систему. Игра больше не поддерживает компьютеры с Windows 7 и 8, нужна Windows 10 или более поздняя версия.
Фото: Epic Games
Разработчик игры Epic Games предупреждал об этом ещё в декабре.
Стоит отметить, что лазейка для тех, кто не желает обновляться всё же есть. Epic рекомендует таким игрокам использовать облачный игровой сервис Nvidia GeForce Now. Fortnite также доступна на множестве других устройств, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Android.