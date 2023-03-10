Популярная игра Fortnite перестала работать на Windows 7, 8 и 8.1

Разработчик игры Epic Games предупреждал об этом ещё в декабре.

Стоит отметить, что лазейка для тех, кто не желает обновляться всё же есть. Epic рекомендует таким игрокам использовать облачный игровой сервис Nvidia GeForce Now. Fortnite также доступна на множестве других устройств, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Android.