Популярная игра про вампиров продается в Steam с 70% скидкой

Действия в Vampyr разворачиваются в Лондоне 1918 годов. Геймерам предстоит играть за мужчину по имени Джонатан Рид, который буквально недавно был обращен в вампиры. Однако жизнь героя полна противоречий, поскольку он является не только вампиром, но и доктором по профессии, которому необходимо отыскать лекарство от вспыхнувшей эпидемии.

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