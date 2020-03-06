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Популярная игра про вампиров продается в Steam с 70% скидкой
Речь о Vampyr
Steam в очередной раз предлагает геймерам воспользоваться выгодной акцией. На этот раз в сервисе цифровой дистрибуции с 70% скидкой продается популярная игра про вампиров. Речь о Vampyr, которая была выпущена разработчиками Life is Strange.
Действия в Vampyr разворачиваются в Лондоне 1918 годов. Геймерам предстоит играть за мужчину по имени Джонатан Рид, который буквально недавно был обращен в вампиры. Однако жизнь героя полна противоречий, поскольку он является не только вампиром, но и доктором по профессии, которому необходимо отыскать лекарство от вспыхнувшей эпидемии.
Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 1999 рублей, тогда как с учетом скидки ее стоимость упала до 599 рублей. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 9 марта. Скачать игру с 70% скидкой можно по этой ссылке.