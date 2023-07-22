Популярная среди детей игра Roblox допустила утечку данных

Эта утечка данных вызывает серьезные опасения в отношении безопасности одной из крупнейших игровых платформ. Информация, обнародованная в результате утечки, представляет собой золотую жилу для киберпреступников и может привести к краже личных данных и мошенничеству для пострадавших. Компания Roblox не предоставила дополнительных комментариев, и все последствия взлома еще не известны. Пользователям предлагается проверить, не пострадали ли они от взлома, с помощью сайта haveibeenpwned и усилить безопасность, включив двухфакторную аутентификацию на всех учетных записях.

Компания Roblox признала наличие проблемы с безопасностью и проводит расследование с привлечением независимых экспертов. Компания планирует уведомить и поддержать тех, кто пострадал от взлома, посредством электронной почты.