Популярная среди детей игра Roblox допустила утечку данных

Популярная среди детей игра Roblox допустила утечку данныхВ том числе размер одежды людей
Популярная среди детей игровая платформа Roblox подверглась крупной утечке данных. Как сообщает PCGamer, в результате утечки были опубликованы такие конфиденциальные персональные данные, как имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и даже физические адреса участников конференции разработчиков Roblox в период с 2017 по 2020 год. Утечка также включает размер футболки каждого участника.
Эта утечка данных вызывает серьезные опасения в отношении безопасности одной из крупнейших игровых платформ. Информация, обнародованная в результате утечки, представляет собой золотую жилу для киберпреступников и может привести к краже личных данных и мошенничеству для пострадавших. Компания Roblox не предоставила дополнительных комментариев, и все последствия взлома еще не известны. Пользователям предлагается проверить, не пострадали ли они от взлома, с помощью сайта haveibeenpwned и усилить безопасность, включив двухфакторную аутентификацию на всех учетных записях.
Компания Roblox признала наличие проблемы с безопасностью и проводит расследование с привлечением независимых экспертов. Компания планирует уведомить и поддержать тех, кто пострадал от взлома, посредством электронной почты.