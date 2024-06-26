Популярную игру-гонку Forza Horizon 4 снимут с продажи из-за проблем с лицензией

Опубликовано 26 июня 2024, 20:15
1 мин.
Популярную игру-гонку Forza Horizon 4 снимут с продажи из-за проблем с лицензиейБренды просто так использовать нельзя
Популярная гоночная игра Forza Horizon 4 будет удалена из магазинов Microsoft и Steam 15 декабря 2024 года. Разработчик Playground Games объявил, что исключение из списка связано с "лицензионными и партнерскими соглашениями". До этого момента у игроков есть время приобрести игру, а финальное внутриигровое событие продлится с 25 июля по 22 августа.
Начиная с сегодняшнего дня, DLC для Forza Horizon 4 также будет снято с продажи. Однако игроки, получившие доступ к игре через Xbox Game Pass и купившие DLC, могут получить код для загрузки полной версии игры, чтобы можно было продолжить играть. Эти игровые коды будут отправлены подписчикам Game Pass в ближайшее время, и их необходимо будет использовать до 25 июня 2026 года.
Playground Games подтвердила, что серверы игры останутся активными, что позволит продолжить игру как в оффлайн, так и в онлайн-режимах. Эта мера призвана смягчить последствия для фанатов и сохранить доступность игры на какое-то время.