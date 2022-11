Популярную в App Store головоломку "отберут" у игроков. А она платная

Что еще раз показывает, что купленные игры вам по-настоящему не принадлежат

Головоломка Deus Ex Go до сих пор входит в число 150 лучших игр-головоломок в App Store, и это с учетом, что она платная. Embracer Group, новый владелец прав на Deus Ex, Tomb Raider, The Lord of the Rings и других, решил, что вы больше не сможете в нее играть.