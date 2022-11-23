Популярную в App Store головоломку "отберут" у игроков. А она платная

Embracer решила не только удалить (теперь уже свои) игры из магазинов мобильных приложений, но и сделать их недоступными, даже если вы уже скачали их или купили.

"Нынешние игроки не смогут получить доступ к играм после 4 января", - гласит часть твита от прекратившей свое существование Studio Onoma, которая и создала игру. "Мы призываем использовать предыдущие внутриигровые покупки до 4 января, так как они не будут возвращены".

Обычно, когда загружаемая игра удаляется с цифрового рынка, вы все еще можете в нее играть, но сообщается, что это совершенно иной случай. Здесь не получится даже запустить игру вновь.

Со слов игрового журналиста Джейсона Шрайера стало известно, что Embracer Group, видимо, решила, что мобильные игры ее больше не интересуют.