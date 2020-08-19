Игры
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Популярные игры на PlayStation продаются со скидками до 85%
До 3 сентября
В PlayStation Store стартовала новая распродажа «Игры до 1500 рублей». В её рамках популярные игры, в том числе «Ведьмак 3», разные части GTA и Assassin's Creed, можно купить со скидками до 85%.
«Ведьмак 3» до 3 сентября вместо 2599 рублей стоит 779 рублей.
Grand Theft Auto: San Andreas оценён в 716 рублей вместо 1069, а Grand Theft Auto: Vice City — в 641 рубль.
Assassin's Creed Истоки предлагают за 899 рублей вместо 3999.
Far Cry New Dawn получила 70-процентную скидку и стоит теперь 899 рублей.
Mortal Kombat тоже можно приобрести со скидками. А вообще весь список предложений распродажи доступен по этой ссылке.