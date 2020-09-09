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Сегодня 18:11
Популярные игры Ubisoft распродают со скидками до 80%
Распродажа скоро кончится
Ubisoft запустила распродажу игр в честь онлайн-презентации Ubisoft Forward 2. Скидки на популярные проекты достигают 80%.
Значительно подешевели игры серии Tom Clancy. Например, Ghost Recon Breakpoint стоит 625 рублей вместо 2500. The Division 2 можно приобрести за 412 рублей вместо 1249.
В распродаже, конечно, участвуют игры серии Assassin's Creed. Origins оценена в 500 рублей с 80-процентной скидкой. Assassin’s Creed Odissey стоит теперь 750 рублей вместо 2500 рублей.
Из серии Far Cry наибольшую скидку получила Far Cry 5. Её можно приобрести за 500 рублей вместо 2500.
Сам ивент Ubisoft Forward 2 запланирован на 10 сентября, в 21:00 по московскому времени. Распродажа продлится до старта события.