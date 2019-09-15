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Популярный гоночный симулятор DiRT Rally раздают бесплатно в Steam

Акция продлится до 16 сентября
До ежегодной осенней распродаже в Steam осталось не так много времени. Но несмотря на это компания Гейба Ньюэлла уже сейчас раздает популярный гоночный симулятор DiRT Rally бесплатно.

Акция в онлайн сервисе Steam, в которой получить игру DiRT Rally можно совершенно безвозмездно, продлится вплоть до 16 сентября, 20:00 часов по Москве. Примечательно, что данная игра не в первый раз раздается игрокам бесплатно. Так, в конце августа этого года, популярный симулятор уже раздавался на площадке сервиса Humble Bundle.

Напомним, что в феврале 2019 года разработчики Codemasters выпустили вторую часть нашумевшей гоночной игры под названием DiRT Rally 2.0. Несмотря на успех и популярность первой части, вторая часть игры не была так хорошо принята игроками.

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