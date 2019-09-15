Популярный гоночный симулятор DiRT Rally раздают бесплатно в Steam

Акция в онлайн сервисе Steam, в которой получить игру DiRT Rally можно совершенно безвозмездно, продлится вплоть до 16 сентября, 20:00 часов по Москве. Примечательно, что данная игра не в первый раз раздается игрокам бесплатно. Так, в конце августа этого года, популярный симулятор уже раздавался на площадке сервиса Humble Bundle.

Напомним, что в феврале 2019 года разработчики Codemasters выпустили вторую часть нашумевшей гоночной игры под названием DiRT Rally 2.0. Несмотря на успех и популярность первой части, вторая часть игры не была так хорошо принята игроками.